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МВД проверит слова автора курса СПбГУ об Украине. Студенты считают их оскорбительными для украинцев

Рустам Абдуллин
Вчера в 17:38

18 марта Санкт-Петербургский государственный университет передал в полицию обращение студентов, в котором они жалуются на «возбуждающие ненависть по признаку национальности» посты одного из преподавателей.

«Коммерсант» выяснил, что речь идет о профессоре кафедры европейских исследований и авторе курса о «системном кризисе» на Украине Николае Межевиче.

Учащиеся рассказали изданию, что внимание на страницу Межевича во «ВКонтакте» обратил студенческий журнал «Студень». В соцсетях преподаватель предлагал повесить депутата Верховной рады на его же «кишечнике», сравнивал гибель американского журналиста Брента Рено на территории Украины с «большим праздником» и называл Владимира Зеленского фашистом. В ответ на это Межевич заявил, что его страницы взломали.

Большой студенческий совет (БСС) университета вслед за студентами направил собственное обращение в комиссию по этике.

Межевич также является одним из авторов курса о проблемах современной Украины. Журналист «Коммерсанта» пишет, что его создатели отказывают Украине в государственности и подчеркивают былую принадлежность ее земель к разным странам. А Межевич рассказывает на курсе, что Украина после выхода из состава СССР никак себя не проявила в экономическом плане.

БСС поручил проверить курс и отметил, что перед публикацией его программа должна была пройти ряд процедур, но это сделано не было.

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