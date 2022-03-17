СПбГУ запустил онлайн-курс, посвященный современной истории Украины. На это обратила внимание «Фонтанка».

Курс называется «Украина: морфология и мифология» и рассчитан на срок от четырех до 10 недель. Создатели программы обещают «последовательное и системное рассмотрение ключевых проблем украинского общества и государства, испытывающего с 2014 года системный кризис, поразивший все без исключения сферы жизни общества».

«Курс посвящен морфологии, то есть структуре современной украинской политики, украинской истории, географии, экономики, государственной мифологии. Последнее продиктовано тем, что на Украине и история, и экономика, и политика, и даже география отданы в жертву определенной мифологии, являющейся системной основой украинского государства, заменяющей те традиционные столпы, которые есть у россиян, китайцев, американцев, англичан и других народов. Национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине „мифы“ были превращены в жизнь», — говорится в описании курса.

В рамках программы будут рассмотрены три темы: «История и мифы в становлении украинской государственности», «Социальные процессы и специфика внешнеполитической ориентации украинского общества» и «Информационная война на Украине».

Авторы курса — сотрудники факультета международных отношений СПбГУ: доцент Артем Барынкин и профессор Николай Межевич. Последний, как отмечает «Ротонда», часто выступает в качестве эксперта в связанных с государством СМИ, в частности, считает, что российская «военная операция» на Украине обречена на успех.