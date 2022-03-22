Россия потеряла 78 самолетов из‑за арестов за рубежом

78 самолетов российских авиакомпаний арестовали за рубежом из‑за санкций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева.

«У нас всего самолетов в стране было [до санкций] 1367. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах», — рассказал он.

По словам Савельева, лайнеры были арестованы в том числе в Турции, Азербайджане и Армении. В настоящее время Россия пытается договориться с лизингодателями о выкупе самолетов, но те отказываются от переговоров.

14 марта Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний.

«Мы уже перевели [в российский реестр] почти 800 машин, мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть, — самолеты остаются. Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями», — отметил Савельев.

Глава Минтранса также добавил, что Россия не теряет надежды и не отдает лайнеры. «Потому что отдать — означает оставить себя без авиации», — уточнил он.