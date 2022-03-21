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В Общественной палате заявили, что в России нужно заблокировать WhatsApp

Денис Ламехов
Вчера в 21:07

Глава рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что мессенджер WhatsApp должен быть заблокирован вслед за Instagram* и Facebook* (принадлежат корпорации Meta**). Слова члена ОП передает ТАСС.

WhatsApp не является соцсетью, но там, по словам Малькевича, «распространяется огромное количество фейков». Глава группы также заявил: «Чиновники, сотрудники госкорпораций не должны в принципе пользоваться WhatsApp, исходя из того, что вся переписка там полностью доступна американским спецслужбам».

«Если им это можно делать, то значит, это можно делать и всем остальным, мы тем самым поощряем людей к использованию VPN-сервисов. Здесь требуется дополнительное регулирование, на наш взгляд», — добавил он.

Малькевич заключил: «Попытка финансового взаимодействия с соцсетью со стороны россиян может квалифицироваться как финансирование экстремизма, и любые попытки монетизировать свое присутствие на платформах Facebook и Instagram должны быть полностью прекращены для наших граждан».

При этом, согласно заявлению члена Общественной палаты, пользователи услуг Meta не должны привлекаться к ответственности, «потому что они не являются соучастниками экстремизма».

Сегодня, 21 марта, суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook в России запрещены.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что прокуратура и суд не могут гарантировать безопасность пользователей этих соцсетей.

По его словам, любая публичная демонстрация символики будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 КоАП РФ). А заказ рекламы в Facebook и Instagram либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ), отметил Чиков.

*Запрещены на территории Российской Федерации.

**Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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