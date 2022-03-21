Суд Бразилии отменил блокировку Telegram

Федеральный верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова судьи Александра де Мораеса.

Он рассказал, что мессенджер полностью выполнил все предписания суда, поэтому он может продолжать работать в стране.

Федеральный верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 18 марта. Причиной стало неудаление профилей, распространяющих дезинформацию.

В том числе речь шла об аккаунте Аллана душ Сантуша, одного из ближайших союзников Жаира Болсонару. Он проходит подозреваемым по делу о распространении фейков и нападении на судей.