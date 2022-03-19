Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram

Верховный суд Бразилии постановил заблокировать в стране приложение Telegram. Об этом сообщил ТАСС. Заблокировать мессенджер попросила местная полиция.

Судья Александр де Мораес выполнил эту просьбу, сославшись на «игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений» со стороны компании.

Мораес отметил, что Telegram работает на территории Бразилии без назначения своего представителя. Пренебрежение к законодательству страны, по словам судьи, «несовместимо с действующим конституционным порядком».

Суд обязал всех интернет-провайдеров заблокировать работу Telegram. Неисполнение этого требования грозит компаниям штрафами в 100 тыс. реалов (20 тыс. долларов).

В последнее время Telegram в Бразилии набирал популярность среди сторонников президента Жаира Болсонару. Тот использовал мессенджер в ходе своей избирательной компании 2018 года.

Осенью 2022 года в Бразилии состоятся новые президентские выборы, а также выборы депутатов, сенаторов парламента и губернаторов штатов. В связи с этим от Telegram требовали открыть юридическое представительство.

Оно должно отвечать за соблюдение национальных законов. Без представительства «ни один из значимых участников избирательного процесса 2022 года не может работать в Бразилии», отмечал экс-глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу.