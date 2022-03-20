ООН: минимум 902 мирных жителя погибли на Украине, 10 млн покинули свои дома с конца февраля

С конца февраля на Украине погибли как минимум 902 мирных жителя, еще 1459 человек были ранены. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

В Донецкой и Луганской областях 248 убитых и 744 раненых: на подконтрольных Киеву территориях — 195 убитых и 561 раненых, на территориях ДНР и ЛНР — 53 убитых и 183 раненых мирных жителя, следует из доклада.

10 млн украинцев вынужденно покинули свои дома с начала «спецоперации», сообщил в твиттере верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Они бегут либо за границу, либо меняют местоположение внутри страны.

20 марта Минобороны России сообщило об уничтожении цеха по ремонту украинской бронетанковой техники и крупной базы хранения горюче-смазочных материалов, а также 62 военных объектов.