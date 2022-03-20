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Уничтожены цеха по ремонту танков и крупная база военных Украины: главное из брифинга Минобороны РФ

Виктория Шанина
Сегодня в 11:19

Министерство обороны России выступило с новым брифингом по «военной спецоперации» страны на территории Украины. Пересказываем главное:


  • За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены 62 военных объекта Украины.
  • Средствами ПВО в воздухе были сбиты один украинский вертолет Ми-8, шесть беспилотных летательных аппаратов, включая один «Байрактар ТБ-2», а также тактическая ракета «Точка-У» в районе города Изюм Харьковской области.
  • Ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря, уничтожили цеха по ремонту украинской бронетанковой техники на Нежинском ремонтном заводе.
  • Ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря и комплексами «Кинжал» из воздушного пространства над Крымом уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских военных в Николаевской области.
  • Вооруженные силы РФ уничтожили огнем артиллерии шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель».
  • В результате удара по центру подготовки сил спецопераций ВСУ уничтожено более 100 военнослужащих и иностранных наемников.
  • Всего с начала «спецоперации» на Украине уничтожены 207 беспилотников, 1 467 танков, 148 установок реактивной системы залпового огня.
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