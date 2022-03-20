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РКН заблокировал сайты «Медиазона*. Центральная Азия» и Agentura.ru

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:49

Роскомнадзор заблокировал сайты издания «Медиазона*. Центральная Азия» и проекта Agentura.ru. Это следует из реестра заблокированных ресурсов «Роскомсвободы».

Основной сайт издания — «Медиазона» — был заблокирован еще 6 марта. «Центральная Азия» подверглась блокировке 17 марта, а решение приняли 9 марта, судя по данным проекта.

Проект Agentura.ru занимался расследованием деятельности российских спецслужб и происходящего внутри них. Его создатели — Андрей Солдатов и Ирина Бороган.

Ранее в реестр запрещенных ресурсов попали «Медуза»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важные истории»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, ТВ-2, «Тайгу.Инфо», «Кавказский узел»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумага», TJ, а также соцсети Facebook, Twitter и Instagram.

* «Медиазона», «Медуза», «Дождь», «Важные истории», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Кавказский узел», «Важные истории» и «Голос Америки» внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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