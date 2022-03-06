РКН заблокировал «Медиазону»*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны»*. Это следует из данных реестра РКН.

После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ — «Медузу»*, «Дождь», «Эхо Москвы», «Би-би-си», «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.

«Дождь»*, Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.

*Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.