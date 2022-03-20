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Верховный суд Бразилии дал Telegram сутки, чтобы выполнить требования и избежать блокировки

Виктория Шанина
Сегодня в 9:36

Федеральный верховный суд Бразилии готов отменить постановление о блокировке Telegram в стране, если руководство мессенджера выполнит все требования в течение 24 часов. Об этом пишет Globo со ссылкой на судью Александра де Мораеса.

Суд пошел на уступки, так как мессенджер выполнил часть требований, а его основатель Павел Дуров извинился и сослался на технические трудности. По словам Дурова, Telegram не получил письма от верховного суда из‑за неверного электронного адреса.

«От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии за нашу небрежность. Мы определенно могли бы работать лучше», — написал он.

Чтобы избежать блокировки, мессенджер, в частности, должен назначить официального представителя Telegram в Бразилии, проинформировать суд о мерах борьбы с фейками, удалить ссылки в официальном телеграм-канале президента страны Жаира Болсонару, которые ведут на документы, относящиеся к тайне следствия, а также заблокировать канал «Claudio Lessa», сохранив весь его контент для предоставления суду.

Отмечается, что уже выполнено предписание, касающееся телеграм-канала Болсонару.

Федеральный верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 18 марта. Причиной стало неудаление профилей, распространяющих дезинформацию.

В том числе, речь шла об аккаунте Аллана душ Сантуша, одного из ближайших союзников Жаира Болсонару. Он проходит подозреваемым по делу о распространении фейков и нападении на судей.

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