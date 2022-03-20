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Швейцария готова организовать переговоры России и Украины

Виктория Шанина
Сегодня в 8:55

Власти Швейцарии заявили о готовности выступить посредников на переговорах России и Украины, либо принять дипломатов у себя. Об этом заявил президент Иньяцио Кассис, пишет RTS.

«Швейцария готова играть роль закулисного посредника или принять переговоры», — сказал президент.

С соответствующим заявлением Кассис выступил на митинге в Берне 19 марта. Участники акции протеста вынесли плакаты с пацифистскими лозунгами и украинские флаги.

По видеосвязи участие в митинге также принял президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своей речи он призвал швейцарские банки заблокировать счета российских чиновников и бизнесменов.

16 марта стало известно, что Швейцария присоединилась к санкциям ЕС и США против России из‑за «военной спецоперации» на Украине. Страна ввела »«финансовые рестрикции и запрет на въезд» против 197 физических лиц, среди них — «олигархи и влиятельные деловые люди». Их банковские счета в Швейцарии будут заморожены. Девять новых организаций из РФ будут «подвергнуты финансовым санкциям».

Западные страны начали вводить новые обширные санкции против России после начала ее «военной операции» на Украине. Среди основных мер — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции», Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР.

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