Tequilajazzz приостановили концертную деятельность

Российская альтернативная рок-группа Tequilajazzz сообщила о приостановке концертной деятельности. Заявление появилось в инстаграм-аккаунте коллектива.

В тексте указано: «В связи с тем, что происходит сейчас в мире и стране, мы временно приостанавливаем нашу концертную деятельность. Не все возможно, не все так просто, как раньше. Придет время, и мы расскажем подробности».

Музыканты добавили, что информация о переносах выступлений и возвратах билетов появится позже.

2 марта «Мумий Тролль» объявили о прекращении концертной деятельности.

«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. <…> Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится», — говорилось в заявлении группы.

10 марта концерты отменила группа «Аквариум». Часть музыкантов коллектива находится за границей и не может прилететь из‑за закрытого воздушного пространства, указали организаторы одного из концертов в составе юбилейного тура группы.