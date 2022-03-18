Российским и белорусским дипломатам запретили вход в здание Европарламента

Европейский парламент запретил дипломатам и чиновникам из России и Беларуси вход на территорию своих зданий, сообщила его председатель Роберта Метсола. Причина — «военная спецоперация» на территории Украины.

«В доме демократии нет места тем, кто хочет разрушить демократический порядок», — написала она в твиттере.

Сегодня Болгария, Латвия, Литва и Эстония выслали суммарно 20 российских дипломатов. Латвийские власти объяснили это «противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью» и «продолжающейся российской агрессией на Украине».