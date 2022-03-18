Эстония, Латвия, Литва и Болгария высылают часть российских дипломатов

Ряд европейских стран принял решение выслать сотрудников российских посольств. Болгария высылает десять дипломатов, Литва — четырех, Латвия и Эстония — по три человека.

«Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине», — заявил глава латвийского МИД.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что российские власти воспринимают высылку «как крайне недружественный акт» и оставляют за собой право на ответные действия.

28 февраля США решили выслать 12 сотрудников российского постоянного представительства при ООН.