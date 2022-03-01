В Великобритании начали 15 расследований в отношении новостных программ Russia Today. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на британский регулятор Ofcom.

В ведомстве отметили, что наблюдают «значительное увеличение числа программ на RT, которые требуют расследования в соответствии с Кодексом вещания». Ofcom намерен проверить телепередачи в отношении надлежащей беспристрастности.

Проверка коснется 15 выпусков новостной программы, которая транслировалась на RT 27 февраля 2022 года ежечасно с 05.00 до 19.00. Расследование Ofcom будет проведено быстрее, чем обычно, из‑за кризиса вокруг России и Украины.

Госрегулятор подчеркнул, что вещатели должны предпринимать «дополнительные шаги для сохранения должной беспристрастности, а именно путем включения и придания должного значения широкому кругу значимых мнений».

Телеканал RT будут проверять по личному запросу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот посчитал, что материалы СМИ «наносят ущерб правде».