Европейское агентство лекарственных средств не ведет деятельность по признанию «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств не ведет «никакой деятельности в рамках последовательной экспертизы» российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Глава департамента организации по клиническим исследованиям и производству Фергус Свини также заявил: «Никакой деятельности не ожидается в ближайшее время». Признание агентством — условие для широкого использования вакцины в странах Евросоюза.

Вчера, 16 марта, ВОЗ отложила инспекции, касающиеся включения вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в условиях пандемии. Проверки должны были начаться 7 марта, их новую дату должны объявить позже.

В декабре 2021 года руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022-го.

Согласно его заявлению, сфера здоровья, включая медицину, должна быть вне политики. ВОЗ не должна обращать внимания на страну происхождения, добавил он.