МИД Турции: Анкара готова провести встречу Путина и Зеленского

Турция с удовольствием готова принять у себя встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет РИА «Новости».

Он заявил, что возможность такой встречи есть, но говорить о сроках пока рано, поскольку этому будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон.

28 февраля, 3 и 7 марта Россия и Украина провели три раунда очных переговоров, затем стороны продолжили общение в дистанционном формате. Пока договориться удалось лишь о создании гуманитарных коридоров для эвакуации местных жителей, которые, впрочем, не всегда работают из‑за обстрелов.

16 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной «идут непросто», но «определенная надежда на достижение компромисса» есть. По его словам, в переговорах звучат «конкретные формулировки, которые близки к согласованию», а «деловой настрой» украинской стороны дает надежду на договор о нейтральном статусе Украины.

Зеленский неоднократно говорил, что считает необходимым личный разговор с Путиным. 13 марта глава турецкого МИД сообщил, что в ходе телефонного разговора с Эрдоганом российский президент заявил, что не против такой встречи.