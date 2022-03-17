Nestlé пока не уходит с российского рынка

Крупнейший в мире производитель продуктов питания, швейцарская компания Nestlé, пока не собирается покидать российский рынок. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Поговорил с генеральным директором Nestlé Марком Шнайдером о неэтичности пребывания на российском рынке. К сожалению, не нашел понимания», — написал он в твиттере. Шмыгаль выразил надежду, что Шнайдер передумает.

В разговоре с Bloomberg представитель Nestlé заявил, что компания считает разговоры с государственными органами конфиденциальными. Позицию о продолжении бизнеса в России он не прокомментировал.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы доставлять еду украинцам в страну и поддерживать украинских беженцев во многих странах», — отметили в компании.

11 марта Nestlé заявила о приостановке поставок в Россию продуктов питания, которые не являются жизненно необходимыми. Это, в частности, кофе Nespresso и минеральная вода S.Pellegrino.