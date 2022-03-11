Nestlé прекращает поставки в Россию продуктов питания, которые не являются жизненно необходимыми

Швейцарская компания Nestlé, производящая продукты питания и напитки, приостановит импорт и экспорт продукции в Россию, за исключением товаров первой необходимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

К товарам первой необходимости относятся детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных. Экспорт такой продукции не прекращается.

К товарам, поставки и экспорт которых будет приостановлен, относится марка кофе Nespresso. Под этим брендом выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы. Компания привела его как пример.

До этого Nestlé объявила о приостановке инвестиций в России и отказе от рекламы в ней.

«Как продовольственная компания и работодатель, мы осознаем ответственность за более 7000 сотрудников, большинство из которых являются жителями страны. Мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечивать население необходимыми и безопасными продуктами питания», — отмечается в заявлении компании.