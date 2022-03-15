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Российские пользователи Slack сообщили об удалении рабочих пространств

Виктория Шанина
Сегодня в 16:55

В онлайн-магазинах приложений App Store и Play Store появились отзывы от российских пользователей об удалении рабочих пространств в корпоративном мессенджере Slack. Официально компания не сообщала об ограничении работы.

Первые отзывы датируются 12 марта. Некоторые пользователи пишут, что «команды» начали пропадать без предупреждения. Кто‑то получил соответствующее уведомление уже после блокировки.

«Удалено без предупреждения рабочее пространство на несколько тысяч человек», — гласит один из комментариев.

Часть пользователей считает, что Slack удалил чаты, «потому что они из России». Юзер с ником Vetale.rp написал: «Неожиданно столкнулись с чисто политическим явлением», отметив, что его рабочий аккаунт был оплачен на год вперед.

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Официально Slack не сообщал об удалении российских пространств, но компания-владелец Salesforce ранее писала, что прекращает работать с клиентами из России. Также в заявлении отмечалось, что компания переведет 2 млн долларов в организации и фонды, помогающие украинцам.

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