Илон Маск переименовал себя в Илону в твиттере после переписки с Рамзаном Кадыровым

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сменил ник в твиттере на Илону. Таким именем его назвал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Все началось с поста Кадырова в его телеграм-канале. В нем глава Чечни отреагировал на твит, в котором Маск вызывает Владимира Путина на поединок. Он заявил, что не советовал бы бизнесмену тягаться с президентом.

«Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», — написал Кадыров.

В конце своего рассуждения Рамзан Кадыров предложил Маску «пройти подготовку в нескольких центрах» республики. В частности, посоветовал бизнесмену посетить российский университет спецназа, бойцовский клуб «Ахмат» и редакцию телеканала «Грозный».

«Вернешься совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон», — заключил Кадыров.

Илон Маск опубликовал письмо Рамзана Кадырова в своем твиттере, а заодно переименовался в Илону.