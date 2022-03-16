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Илон Маск переименовал себя в Илону в твиттере после переписки с Рамзаном Кадыровым

Виктория Шанина
Сегодня в 10:03

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сменил ник в твиттере на Илону. Таким именем его назвал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Все началось с поста Кадырова в его телеграм-канале. В нем глава Чечни отреагировал на твит, в котором Маск вызывает Владимира Путина на поединок. Он заявил, что не советовал бы бизнесмену тягаться с президентом.

«Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», — написал Кадыров.

В конце своего рассуждения Рамзан Кадыров предложил Маску «пройти подготовку в нескольких центрах» республики. В частности, посоветовал бизнесмену посетить российский университет спецназа, бойцовский клуб «Ахмат» и редакцию телеканала «Грозный».

«Вернешься совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон», — заключил Кадыров.

Илон Маск опубликовал письмо Рамзана Кадырова в своем твиттере, а заодно переименовался в Илону.

«Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша», — написал Маск, подписавшись Илоной.

В ответ Кадыров написал новый пост в своем телеграм-канале. Он отметил, что имя Илона — «очень красивое имя, грациозное, утонченное» и он рад, что Маск прислушался к его пожеланию.

«И все-таки, Илона, не пытайся тягаться с моим Президентом. Я его пехотинец, и мне придется бросить тебе ответный вызов. И тогда это уже не будет забавной безобидной перепиской. Побереги руки, они понадобятся писать твиты», — добавил глава Чеченской республики.

14 марта Илон Маск опубликовал твит, в котором вызвал президента России Владимира Путина на поединок. Он написал его сразу на трех языках — английском, русском и украинском. В чем будет заключаться суть поединка, он не уточнил, но заявил, что «на кону стоит Украина».

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