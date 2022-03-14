«Вы согласны на этот бой?»: Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал твит, в котором вызвал президента России Владимира Путина на поединок. Он написал его сразу на трех языках — английском, русском и украинском.

В чем будет заключаться суть поединка, он не уточнил. Но заявил, что «на кону стоит Украина».