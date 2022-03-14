«Вы согласны на этот бой?»: Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал твит, в котором вызвал президента России Владимира Путина на поединок. Он написал его сразу на трех языках — английском, русском и украинском.
В чем будет заключаться суть поединка, он не уточнил. Но заявил, что «на кону стоит Украина».
В комментариях пользователи выразили удивление происходящим, а кто‑то даже осудил бизнесмена за неудачную шутку. Юзер с ником MistyGaltees написала: «Илон, это не цирк. Настоящие люди страдают».
«Я абсолютно серьезен», — ответил Илон Маск подписчикам.
Среди комментаторов оказался гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он ответил Маску отрывком из «Сказки о попе и о работнике его Балде» Александра Сергеевича Пушкина.