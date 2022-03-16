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Туроператоры вывезли более 80% россиян из‑за рубежа

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:33

Туроператоры вывезли из‑за рубежа около 75 тыс. (более 80%) российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тыс. организованных туристов», — сказано в заявлении ведомства.

По данным Ростуризма, большинство россиян находятся в Египте, Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме и Таиланде. Их возвращают домой специальными чартерными рейсами или специальными стыковочными рейсами через третьи страны.

«К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Аэрофлот» объявил об организации специальных рейсов из Коломбо на Шри-Ланке, а также Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте, чтобы вывезти российских туристов. К полету допустили граждан России, у которых куплены билеты авиакомпании «туда-обратно», в которых направление из России было использовано.

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