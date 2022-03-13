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«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Египта и Шри-Ланки спецрейсами

Семён Гудошников
Сегодня в 13:19

«Аэрофлот» организует специальные рейсы из Коломбо на Шри-Ланке, а также Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте, чтобы вывести российских туристов. К полету допустят граждан России, у которых куплены билеты «Аэрофлота» «туда-обратно», в которых направление из России было использовано, говорится на сайте авиаперевозчика.

14 марта будут выполнены следующие рейсы (время указано местное):

FV6266 — вылет из Коломбо в 14.00, прибытие в Шереметьево в 20.35
FV6696 — вылет из Шарм-эль-Шейха в 11.30, прилет в Шереметьево в 18.40

15 марта запланирован один рейс:

FV6998 — вылет из Хургады в 04.15, прилет в Шереметьево в 11.35

Оператором полетов выступит авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Пассажиров оповестят о рейсах по телефону, электронной почте и СМС. После получения оповещения им нужно будет позвонить в контактный центр «Аэрофлота», чтобы подтвердить намерение воспользоваться рейсом.

В «Аэрофлоте» сказали, что будут и дальше организовывать полеты для возвращения пассажиров компании в Россию.

Из‑за «военной операции» России на Украине государства ЕС и США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После этого западные страны ввели запрет на поставку новых самолетов в РФ и потребовали вернуть лайнеры, сданные в лизинг. 8 марта «Аэрофлот» приостановил выполнение всех международных рейсов.

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