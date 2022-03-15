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Белый дом: чиновники США, попавшие под санкции России, не собирались в страну и не имеют там счетов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:21

Американские должностные лица, попавшие в санкционный список России, не планировали поездок в страну и не имеют там банковских счетов. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляцию ее выступления можно посмотреть здесь.

«Если нам понадобится провести контакты с Россией, уверены, такая возможность будет», — добавила Псаки.

15 марта Россия ввела санкции против 13 американских чиновников. В стоп-лист в том числе попали президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В российском МИД заявили, что это ответ на серию «беспрецедентных санкций, запрещающих помимо прочего въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации».

Ранее США ввели санкции против Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ. Кроме того, дополнительные меры были приняты против бизнесмена Виктора Вексельберга. В США заблокировали его яхту и самолет. В санкционный список попали также жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Николай и Елизавета.

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