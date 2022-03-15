Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастину Трюдо

Россия запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Трюдо попал в санкционный список, в котором также числятся еще 312 граждан Канады. Помимо премьер-министра, санкции ввели против глав МИДа и Минобороны Канады.

Эти меры стали ответов на санкции Канады в отношении российских граждан. В МИД РФ отметили, что санкции стали реакцией на выходящие за рамки приличий враждебные действия канадского режима.

Сегодня, 15 марта, канадское правительство добавило в свой санкционный перечень еще 15 российских должностных лиц. Среди них — глава Минэкономразвития Максим Решетников, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, генерал-майор Игорь Конашенков.