Fox News сообщил о гибели своего оператора. Накануне он попал под обстрел под Киевом

Скончался 55-летний оператор Fox News Пьер Закржевски, попавший под перекрестный огонь на Украине. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Ужасные новости: оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл. Я работал с Пьером много раз по всему миру. Он был прекрасным человеком. От всего сердца посылаю свои молитвы жене Пьера и его семье», — написал ведущий новостной программы на Fox News Джон Робертс в своем твиттере.

Гендиректор Fox News Сюзанна Скотт рассказала THR, что Закржевски освещал почти все международные конфликты «от Ирака до Афганистана и Сирии». На Украине он работал с февраля.

«Его талант был огромным, и не было роли, с которой он не мог бы справиться — от фотографа до инженера, от редактора до продюсера. <…> Его храбрость, профессионализм и трудовая этика были известны журналистам во всех средствах массовой информации. Он был очень популярен — все в медиаиндустрии, кто освещал иностранные истории, знали и уважали Пьера», — поделилась Скотт.

Пьер Закржевски находился вместе с корреспондентом Fox News Бенджамином Холлом под Киевом – в селе Горенка. 14 марта их автомобиль попал под обстрел. Холл получил ранение, в данный момент репортер находится в больнице и проходит лечение.