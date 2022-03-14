Под Киевом был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл

Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение под Киевом. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Холл был ранен во время сбора новостного материала в районе Киева. В данный момент репортер находится в больнице и проходит лечение.

В Пентагоне выразили озабоченность ранением, которое получил журналист. В Fox же отметили, что пока располагают малой информацией о произошедшем. Другие сотрудники телеканала, находящиеся на Украине, выясняют обстоятельства случившегося.

Бенджамин Холл освещал на территории Украины военные действия. Он известен тем, что рассказывает на телеканале о вопросах внешней политики. Ранее Холл работал в Сирии и Ираке, а также Ливии, Гаити и Иране.