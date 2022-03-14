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ООН: свои дома на Украине покинули более 5 млн человек

Денис Ламехов
Сегодня в 13:12

Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди сообщил, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек. Его слова передает ТАСС.

«10–15% населения лишились крова, из которых половина уже покинула страну, но такими темпами еще 3 млн уедут в ближайшие дни», — заявил Гранди. Он назвал этот миграционный кризис самым серьезным со времен Второй мировой войны.

Гранди добавил, что у украинцев тесные связи с Европой, где укоренилась община выходцев из страны. «С этой точки зрения их временный прием упрощается, пока, по крайней мере, не нужны большие центры приема. Но мы должны смотреть, как будет развиваться ситуация, особенно если бомбардировки будут расширяться на западные части страны», — отметил он.

11 марта Филиппо Гранди заявил, что по меньшей мере 2,5 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с республикой страны. Спустя сутки он рассказал, что, согласно оценке ООН, более 12 млн украинцев требуется гуманитарная помощь.

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