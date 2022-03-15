СДЭК пожаловался на задержку посылок из‑за границы в Шереметьево и Внуково

Таможенные пункты в московских аэропортах Шереметьево и Внуково задерживают посылки из‑за рубежа и отказывают в вывозе из России купленных онлайн товаров, на которые оформлен возврат. Об этом «Ведомостям» сообщили в транспортной компании СДЭК и подтвердили сотрудники двух логистических операторов.

Представитель Шереметьево пояснил, что таможня аэропорта усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, согласно постановлениям правительства от 9 марта 2022 года. Эти документы — ответная мера на санкции ЕС и США против России после начала «военной спецоперации» на Украине.

В постановлениях указан перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из России. В нем более 200 наименований, включая телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура.

При этом в СДЭК отметили, что проблемы с доставкой посылок и возвратом покупок начались во Внуково еще в августе 2021 года, а в Шереметьево — в декабре. При оформлении посылок через ​​Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) проблемы начались в феврале 2022-го.

На таможнях застряло более 60 тонн товара, и каждый день прибавляется еще по тонне, заявляют в СДЭК. Финансовый ущерб в компании оценили в «десятки тысяч долларов».

Во Внуково сотрудники таможни отказывают в вывозе товаров из интернет-магазинов, на которые оформлен возврат. В Шереметьево таможня задержала «около 30 посылок с хамоном из Испании».

В последнем случае таможня ссылается на постановление правительства еще от 7 августа 2014 года. По нему запрещается ввоз в Россию санкционных товаров, даже тех, что куплены для личного пользования. Это ответ на санкции ЕС и США после присоединения Крыма.

Проблемы также возникли с получением и отправкой одежды, оформленной через ЦЭД. «СДЭК уже четыре раза подавала декларацию на оформление документов для экспорта товаров и четыре раза получала, на наш взгляд, немотивированный отказ», — говорит представитель компании.

Два источника в другой логистической компании рассказали «Ведомостям», что подобные проблемы возникли не только у СДЭК. Задерживаются и заказы с популярных китайских площадок, включая AliExpress.