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Правительство России определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из страны

Денис Ламехов
Сегодня в 15:17

Правительство России определило список ранее ввезенных из‑за рубежа товаров, запрещенных к вывозу из страны до конца 2022 года. Сообщение опубликовано на правительственном портале.

В сообщении кабинета министров указано: «В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке».

Приостановлен вывоз таких товаров на территории всех иностранных государств, за исключением стран-участниц Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), а также Абхазии и Южной Осетии. В отношении данных государств разработают «разрешительный порядок вывоза». Его правительство утвердит отдельным документом.

Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.

8 марта Владимир Путин поручил ограничить или запретить вывоз из страны и ввоз в нее отдельных видов товаров — их должно было определить правительство. Ограничения не распространяются на товары, перевозимые для личного пользования.

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