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Дзюба решил не участвовать в сборах национальной команды в связи с «непростой ситуацией на Украине»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:42

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался участвовать в сборах национальной команды. Об этом сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин, говорится на сайте Российского футбольного союза.

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за „Зенит“», — сказал Карпин.

Кроме Дзюбы в сборах решил не принимать участия еще один игрок «Зенита» — защитник Вячеслав Караваев. «Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы», — пояснил главный тренер.

24 марта российская сборная должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира-2022. Однако 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях под их эгидой — из‑за «военной операции» России на Украине. РФС обратился в Спортивный арбитражный суд с просьбой отменить решение.

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