В Москве суд впервые с начала военных действий на Украине арестовал человека за госизмену

В Москве впервые с начала военных действий на территории Украины суд арестовала россиянина по подозрению в госизмене. Об этом сообщил ТАСС.

Такое решение вынес Лефортовский суд в отношении Юрия Абрамова. Мужчина является фигурантом уголовного дела по статье 275 о государственной измене. В чем именно подозревают Абрамова, не разглашается.

В суде отметили, что Абрамова задержала ФСБ. Служба ходатайствовала о его аресте. Если мужчину признают виновным в госизмене, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

После начала «военной операции» на территории Украины Генпрокуратура РФ пригрозила россиянам уголовной ответственностью за любую помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности России.