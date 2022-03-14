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В Москве суд впервые с начала военных действий на Украине арестовал человека за госизмену

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:29

В Москве впервые с начала военных действий на территории Украины суд арестовала россиянина по подозрению в госизмене. Об этом сообщил ТАСС.

Такое решение вынес Лефортовский суд в отношении Юрия Абрамова. Мужчина является фигурантом уголовного дела по статье 275 о государственной измене. В чем именно подозревают Абрамова, не разглашается.

В суде отметили, что Абрамова задержала ФСБ. Служба ходатайствовала о его аресте. Если мужчину признают виновным в госизмене, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

После начала «военной операции» на территории Украины Генпрокуратура РФ пригрозила россиянам уголовной ответственностью за любую помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности России.

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