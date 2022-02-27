Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам

Генеральная прокуратура России предупредила об уголовной ответственности за помощь иностранному государству. Запись появилась в телеграм-канале ведомства.

Заявление начинается со слов: «Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР». В сообщении Генпрокуратуры не упоминается Украина.

Далее говорится, что «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности» России, содержит признаки преступления по статье о госизмене (ст. 275 УК).

Максимальный срок по этой статье — 20 лет лишения свободы.