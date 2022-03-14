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Пит Дэвидсон отправится в космос на корабле Джеффа Безоса

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:16

23 марта комик и звезда «Saturday Night Live» Пит Дэвидсон отправится в суборбитальный полет на корабле Джеффа Безоса New Shepard. Об этом сообщает Variety.

Компанию ему составят генеральный директор Party America Марти Аллен, филантроп и магнат Марк Хейгл с женой Шэрон Хейгл, профессор Университета Северной Каролины Джим Китчен и доктор Джордж Нилд — президент компании Commercial Space Technologies.

Это будет четвертый полет человека в космос на корабле частной космической компании.

Первый полет компании Безоса Blue Origin состоялся 20 июля 2021 года. Он отправился в космос вместе со своим братом Марком, 18-летним американцем Оливером Дейменом и 82-летней летчицей Уэлли Фанк.

За минуту полета New Shepard достиг скорости 1000 км/ч и высоты в 10 км. Через три минуты кораблю удалось достичь линии Кармана — высоты в 100 км, которая считается Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом.

Через полторы минуты разгонный блок ракеты отделился от капсулы и начал снижение вниз, через четыре минуты он успешно спустился на Землю.

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