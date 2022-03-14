Суд на Украине заочно арестовал Владимира Соловьева

Суд на Украине заочно арестовал российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственное бюро расследований страны.

Соловьева подозревают «в публичных призывах изменить госграницу Украины». «Установлено, что Владимир Соловьев <…> призывал к изменениям в ее территориальном устройстве, в том числе путем военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей», — передает агентство заявление украинского ведомства.

В сообщении также указано: «По инициативе ГБР пропагандист Кремля Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск. Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам».

4 марта на Украине заочно арестовали российского кинорежиссера Никиту Михалкова. Его рассчитывают привлечь в качестве подозреваемого в деле о «посягательстве на территориальную целостность» Украины. Запущена официальная процедура объявления Михалкова в международный розыск, добавила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

«Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймете, что риски материальны и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства», — обратилась она к режиссеру.