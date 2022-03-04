На Украине заочно арестовали кинорежиссера Никиту Михалкова

На Украине заочно арестовали российского кинорежиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она заявила, что Михалков занимает «далеко не последнюю» ступеньку в иерархии власти» в России и, по ее предположению, состоит «в близких отношениях с первыми лицами РФ». Именно в них Венедиктова видит причину, почему режиссер «рьяно поддерживает и пропагандирует войну».

«Миллионы людей смотрели фильмы с вашим участием. Почти всем они когда‑то нравились. Это объективно. Но времена поменялись. По той или иной причине, вы перестали сниматься в художественных фильмах и начали в документальных… про войну», — написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что Михалкова надеются привлечь в качестве подозреваемого в деле о «посягательстве на территориальную целостность» Украины. Уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск, добавила Венедиктова.

«Вы человек состоятельный и наймете хороших и опытных юристов. Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймете, что риски материальны, и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства», — обратилась генпрокурор к Михалкову.