В Москве отменяют масочный режим

В Москве с 15 марта отменят масочный режим. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», — отметил он.

Кроме того, на предприятиях и организациях отменят обязательные антиковидные меры. Среди них — регулярное измерение температуры тела, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другое.

По словам Собянина, в нынешних условиях такое решение поддержит бизнес, который находится под санкционным давлением.

В России масочный режим был введен 28 октября 2020 года указом Роспотребнадзора.