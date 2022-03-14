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Драма «Власть пса» стала лучшим фильмом по версии Британской киноакадемии

Виктория Шанина
Сегодня в 12:05

Фильм «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион получил главную награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — как лучший фильм. Сама Кэмпион стала лучшим режиссером, сообщается на сайте киноакадемии.

В номинации «Лучшая мужская роль» лауреатом стал Уилл Смит, сыгравший отца теннисисток Серены и Винус Уилльямс. Лучшей актрисой стала Джоанна Сканлан (Мэри, «После любви»).

Лучшим британским фильмом был признан «Белфаст» Кеннета Браны, среди картин не на английском языке отметилась японская драма «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, а в номинации для анимационных картин — «Энканто» от Disney. «Лакричная пицца» получила приз за лучший сценарий.

«Дюна» Дени Вильнева выиграла сразу в пяти номинациях. В том числе за лучшие спецэффекты, звук, работу художника-постановщика, операторскую работу и саундтрек.

Полный список победителей можно найти здесь.

В прошлом году приз в категории «Лучший фильм» получила драма «Земля кочевников» Хлои Чжао. Вместе с тем картина победила в номинациях «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис МакДорманд) и «Лучшая операторская работа» (Джошуа Джеймс Ричардс).

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