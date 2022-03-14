Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их родственников

Власти Австралии объявили о новых санкциях против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом сообщается на сайте министра иностранных дел страны Марис Пейн.

В санкционный список в том числе попали владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, исполнительный директор банка «Россия» Дмитрий Лебедев, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«Мы решительно поддерживаем недавние заявления Канады, Европейского союза, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о дальнейших ограничительных мерах в отношении ключевых российских лиц», — говорится в заявлении главы МИД Австралии.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

В частности, Австралия и страны-партнеры ввели более 460 санкций в отношении физических и юридических российских лиц. Под ограничения попали Центробанк, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Вооруженные силы, а также политические деятели и ряд олигархов.