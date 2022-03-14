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Силуанов: у России есть средства для выплат по госдолгу

Денис Ламехов
Сегодня в 9:33

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что заявления, согласно которым Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. Его слова передает РИА «Новости».

По данным Силуанова, у государства есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Он добавил: «Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований».

Министр вновь заявил, что российские власти готовы погашать государственный долг в рублях. «Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — отметил он.

Вчера, 14 марта, Силуанов сообщил, что примерно половина золотовалютных резервов Центробанка России была заморожена из‑за санкций стран Запада.

«У нас общий объем резервов — около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — отметил он.

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