Силуанов: у России есть средства для выплат по госдолгу

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что заявления, согласно которым Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. Его слова передает РИА «Новости».

По данным Силуанова, у государства есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Он добавил: «Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований».

Министр вновь заявил, что российские власти готовы погашать государственный долг в рублях. «Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — отметил он.

Вчера, 14 марта, Силуанов сообщил, что примерно половина золотовалютных резервов Центробанка России была заморожена из‑за санкций стран Запада.

«У нас общий объем резервов — около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — отметил он.