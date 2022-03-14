Генпрокурор Казахстана: во время январских беспорядков в стране погибли 230 человек

Во время массовых протестов в Казахстане в начале января погибли 230 человек. Об этом заявил генеральный прокурор страны Берик Асылов, пишет РИА «Новости».

Ранее Генпрокуратура сообщала о 225 погибших, включая 19 военных и силовиков. Число скончавшихся силовиков не изменилось.

По словам Асылова, больше всего людей погибло в Алма-Аты — 139 человек. Из них 86 были «ликвидированы при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка». Обстоятельства смерти еще 53 человек устанавливаются.

В других регионах при обороне зданий акиматов, полиции и департамента Комитета национальной безопасности погибли 63 человека. Всего в Казахстане 20 жертв, которые «случайно попали под обстрел».

Масштабные протесты в Казахстане начались в январе 2022-го – сразу после Нового года, когда жители узнали о повышении цен на сжиженный газ, который используется в качестве топлива. Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

В ряде населенных пунктов протесты переросли в столкновения с полицией, силовики применили против демонстрантов спецсредства — слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Аты протестующие разбили несколько полицейских машин — они загорелись, одна из них взорвалась.

9 января Минздрав республики сообщил, что в ходе беспорядков погибли 164 человека. Ведомство также заявляло, что больше всего жертв в Алма-Аты (103).