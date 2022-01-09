Минздрав Казахстана опроверг данные о гибели 164 человек во время протестов

За время протестов в Казахстане погибли 164 человека. Об этом передает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на Минздрав страны.

Больше всего жертв в Алма-Ате — 103. В Кызылординской области погиб 21 человек, в Жамбылской — 10, в Алма-Атинской — 8.

Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин подтвердила гибель троих детей во время протестов: 11-летнего и 15-летнего мальчиков, а также 4-летней девочки.

Телеканал «Хабар 24» сообщает, что за помощью медиков во время протестов обратились 2265 человек. Из них 1100 человек — в Алма-Ате, 300 — в Алма-Атинской области, по 200 — в Жамбылской и Кызылординской областях.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что в столкновениях с протестующими погибли 16 правоохранителей, более 1300 получили ранения. В ходе беспорядков повреждено и уничтожено 400 машин, из них 346 полицейских.

Число задержанных приблизилось к шести тысячам. Сумма ущерба для торговых сетей Казахстана превысила 92,3 млрд тенге (212 млн долларов, или 16 млрд рублей). По словам главы республиканского МВД Ерлана Тургумбаева, были разграблены более 100 объектов торговли и банков.