Китай досрочно выиграл медальный зачет Паралимпиады

Сборная Китая досрочно выиграла в медальном зачете зимних Паралимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

За день до окончания Игр в активе Китая 17 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает сборная Украины (10, 10, 8), а третье — сборная Канады (8, 5, 10).

Россия не принимает участие в Паралимпиаде. 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Играх.

В решении МПК отмечается, что некоторые сборные из других стран заявили о нежелании участвовать в соревнованиях, если до них допустят россиян и белорусов.