За сутки в России выявили 44,9 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 44 989 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 3156 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 2100. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Иркутская и Саратовская области, Москва и Пермский край.