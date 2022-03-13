За сутки в России выявили 44,9 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 44 989 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 3156 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 2100. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Иркутская и Саратовская области, Москва и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 335 186. За сутки умерли 596 человек, за все время — 360 811. Выздоровели 128 629, за весь период — 15 480 407. Число госпитализаций за сутки составило 3191.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 457,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81,1 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,3 млн), Франция (23,4 млн) и Великобритания (19,5 млн).