В России выявили 48 154 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 48 154 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2 589 меньше, чем днем ранее.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 2381. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Свердловская область, Пермский край, Москва, Нижегородская и Самарская области.