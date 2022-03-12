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В России выявили 48 154 случая коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:17

За последние сутки в России выявлено 48 154 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2 589 меньше, чем днем ранее.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 2381. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Свердловская область, Пермский край, Москва, Нижегородская и Самарская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 351 778. За сутки умерли 630 человек, за все время — 360 215. Выздоровели 156 851, за весь период — 15 351 778. Число госпитализаций за сутки составило 6 775.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 455,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81,1 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,3 млн), Франция (23,3 млн) и Великобритания (19,5 млн).

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