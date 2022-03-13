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Британцы, приютившие беженцев из Украины, будут получать 350 фунтов в месяц

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:59

Британцам, согласившимся поселить у себя дома беженцев из Украины, будут платить 350 фунтов (более 450 долларов) каждый месяц. Программа помощи называется «Дома для Украины», передает Reuters.

Беженцы из Украины смогут приехать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей там. Им предоставят разрешение на пребывание в стране на три года, они смогут работать, получать пособия и пользоваться государственными услугами.

Британцы, в свою очередь, должны будут предоставить дом или комнату в безвозмездное пользование «до тех пор, пока это возможно», но с минимальным сроком проживания беженцев в течение шести месяцев.

14 марта в Великобритании заработает специальный сайт, на котором желающие помочь украинцам жители страны должны будут зарегистрироваться. Когда британцы и украинцы откликнутся на предложение о проживании, они должны будут пройти проверку служб безопасности.

«Кризис в Украине вызвал шок по всему миру, поскольку сотни тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома, бросив все, что они знают и любят», — сказал министр ЖКХ Майкл Гоув, который предложил программу «Дома для Украины».

11 марта Украину покинули почти 75 тыс. человек. Из них около 49 тыс. пересекли украинско-польскую границу. Сколько беженцев в Великобритании, точно неизвестно.

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