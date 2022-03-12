Платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта

Международная платежная система PayPal заблокирует все электронные кошельки россиян 18 марта. Об этом сообщается на сайте сервиса.

PayPal «убедительно просит» российских пользователей вывести деньги со счета до этой даты, чтобы «свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания».

RTVI пишет, что Центробанк собирается отозвать лицензию у НКО «ПэйПал РУ», по которой сервис действует в стране.

О приостановлении роботы в России PayPal объявил 5 марта. Компания приняла такое решение из‑за «военной операции» России на территории Украины.