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Google добавил оповещения о воздушной тревоге для Android-смартфонов на Украине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:50

Google выложил в свой онлайн-магазин приложение «Повітряна тривога» («Воздушная тревога») для пользователей из Украины. Оттуда жители страны смогут оперативно узнать о приближающемся воздушном налете, говорится на сайте компании.

«Оповещения о воздушной тревоге и сирены на Украине — трагическая повседневная реальность, и мы делаем все возможное, чтобы помочь людям получать эти важные оповещения всеми возможными способами», — сказал президент по глобальным связям Google Кент Уокер.

«Повітряна тривога» создали украинские разработчики в сотрудничестве с правительством Украины.

10 марта Google объявил о временном ограничении работы онлайн-магазина приложений Google Play в России из‑за прекращения деятельности Visa и Mastercard. Российским пользователям будут доступны только бесплатные приложения.

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