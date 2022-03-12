Google добавил оповещения о воздушной тревоге для Android-смартфонов на Украине

Google выложил в свой онлайн-магазин приложение «Повітряна тривога» («Воздушная тревога») для пользователей из Украины. Оттуда жители страны смогут оперативно узнать о приближающемся воздушном налете, говорится на сайте компании.

«Оповещения о воздушной тревоге и сирены на Украине — трагическая повседневная реальность, и мы делаем все возможное, чтобы помочь людям получать эти важные оповещения всеми возможными способами», — сказал президент по глобальным связям Google Кент Уокер.

«Повітряна тривога» создали украинские разработчики в сотрудничестве с правительством Украины.

10 марта Google объявил о временном ограничении работы онлайн-магазина приложений Google Play в России из‑за прекращения деятельности Visa и Mastercard. Российским пользователям будут доступны только бесплатные приложения.